وزارة الرياضة تنفذ برنامج "طور وغير" لشباب المحافظات الحدودية

تنظم وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، برنامج "طور وغير" لبناء قدرات أبناء المحافظات الحدودية لسوق العمل، وذلك على هامش تنفيذ دورة أكاديمية ناصر العسكرية للمحافظات الحدودية أبناء محافظات مصر الحدودية وهى أسوان - البحر الأحمر (حلايب أبو رماد شلاتين )- شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادى الجديد - مطروح وذلك خلال الفترة من 19 سبتمبر الجارى وحتي 2 أكتوبر المقبل.

وفي هذا السياق اكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة علي تحقيق الاندماج الكامل بين الشباب من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تستهدف الشباب بكافة المحافظات وخاصة في المحافظات الحدودية، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية قدرات ومهارات الشباب بالمحافظات الحدودية انطلاقا من الايمان بدورهم الفعال في تحقيق التنمية .

وأوضح صبحي أن البرنامج يهدف الي تنمية روح الولاء والانتماء لشباب المحافظات الحدودية وتنمية المهارات واكتشاف الذات والفرص المحيطة مثل (فرص عمل – فرص تنمية المجتمع – فرص ريادة الاعمال، اعداد شباب قادر علي مواكبة التطورات التكنولوجية لسوق العمل وتعزيز مهارة المشاركين وتحفيز التفكير الابتكاري لديهم.

يذكر أن البرنامج يحاضر فيه محاضرون متخصصون ‏من المدربين المعتمدين العاملين بالهيئات الشبابية والرياضية وقد بدأت المحاضرات بالمحاضرة الأولى بعنوان ادارة الوقت للتعرف على إدارة الوقت ومشاركة جماعية لكسر الحاجز الجليدي بين المتدربين و المدرب للحديث عن الوقت وأهميته في الحياه العامة و العملية وكيف نصل الى طريقه مثلى للإدارة الوقت وسماع اراء المتدربين عن كيفية إدارة الوقت الخاص بهم ، وجاءت المحاضرة الثانية عن التواصل الاجتماعي وستستمر المحاضرات لتغطية موضوعات عديدة منها (التسويق الشخصي - فريق العمل - مهارات العرض والتقديم- تحديد الأهداف - التفكير الإبداعي - العروض النهائية للمشاركين) وربط ذلك باستخدامات التكنولوجيا لمواكبة العصر .



شباب المحافظات الحدودية



برنامج طور وغير



جانب من برنامج طور وغير



