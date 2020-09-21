تنظم وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، برنامج "طور وغير" لبناء قدرات أبناء المحافظات الحدودية لسوق العمل، وذلك على هامش تنفيذ دورة أكاديمية ناصر العسكرية للمحافظات الحدودية أبناء محافظات مصر الحدودية وهى أسوان - البحر الأحمر (حلايب أبو رماد شلاتين )- شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادى الجديد - مطروح وذلك خلال الفترة من 19 سبتمبر الجارى وحتي 2 أكتوبر المقبل.
وفي هذا السياق اكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة علي تحقيق الاندماج الكامل بين الشباب من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تستهدف الشباب بكافة المحافظات وخاصة في المحافظات الحدودية، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية قدرات ومهارات الشباب بالمحافظات الحدودية انطلاقا من الايمان بدورهم الفعال في تحقيق التنمية .
يذكر أن البرنامج يحاضر فيه محاضرون متخصصون من المدربين المعتمدين العاملين بالهيئات الشبابية والرياضية وقد بدأت المحاضرات بالمحاضرة الأولى بعنوان ادارة الوقت للتعرف على إدارة الوقت ومشاركة جماعية لكسر الحاجز الجليدي بين المتدربين و المدرب للحديث عن الوقت وأهميته في الحياه العامة و العملية وكيف نصل الى طريقه مثلى للإدارة الوقت وسماع اراء المتدربين عن كيفية إدارة الوقت الخاص بهم ، وجاءت المحاضرة الثانية عن التواصل الاجتماعي وستستمر المحاضرات لتغطية موضوعات عديدة منها (التسويق الشخصي - فريق العمل - مهارات العرض والتقديم- تحديد الأهداف - التفكير الإبداعي - العروض النهائية للمشاركين) وربط ذلك باستخدامات التكنولوجيا لمواكبة العصر .
شباب المحافظات الحدودية
برنامج طور وغير
جانب من برنامج طور وغير
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الرياضة تنفذ برنامج "طور وغير" لشباب المحافظات الحدودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.