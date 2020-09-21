حبس فتاة وشقيقيها بتهمة خطف خطيبها وتصويره بقميص نوم فى الطالبية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس فتاة وشقيقيها 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بخطف خطيب الفتاة السابق وتصويره عاريًا انتقامًا منه لفسخه خطبته من الفتاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، حيث ألقت مباحث الجيزة القبض على فتاة وشقيقيها، لاتهامهم باستدراج خطيبها السابق، واحتجازه بمنزلهم، انتقاما منه لفسخ خطبته من المتهمة، وتصويره فى أوضاع مخلة، بعد إجباره على ارتداء قميص نوم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد تعرض شاب للاحتجاز على يد خطيبته السابقة، واثنين من أشقائها، وتصويره فى أوضاع مخلة، وإجباره على ارتداء قميص نوم، بسبب فسخ خطبته من المتهمة.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابة للتحقيق.