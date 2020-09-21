معاينة شقة شب بها حريق دون إصابات فى بولاق الدكرور

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة شب بها حريق، لحصر التلفيات التى لحقت بها، وتقدير حجم الخسائر، واستمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا فى الواقعة جنائيا، كما أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية فى اشتعال النيران، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى، لبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية فى بولاق الدكرور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة ، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

