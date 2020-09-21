هل يعلن الزمالك فيريرا مديراً فنياً فى ذكرى تتويجه بالكأس على حساب الأهلى؟

وضع الزمالك اسم البرتغالى فيريرا هدفاً رئيسياً فى مفاوضاته لاختيار المدير الفنى الجديد الذى سيخلف باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع الفارس الأبيض لتدريب التعاون السعودى، وأعلن مسئولو القلعة البيضاء أنهم بصدد إعلان هوية المدرب الأجنبى بشكل رسمى اليوم، الاثنين، والذى يصادف الذكرى الخامسة لتتويج فيريرا مع الزمالك بلقب كأس مصر بثنائية باسم مرسى فى شباك الأهلى.

مشوار فيريرا مع الزمالك حافل بالانتصارات والأحداث المهمة، التى كانت تجعله هدفًا دائمًا للعديد من الأندية المصرية، على رأسها الأبيض، الذى فاوضه فى كل مرة بحث فيها عن مدرب جديد، لكن البرتغالى كان يغلق الباب فى وجه الجميع.

فيريرا تولى تدريب الزمالك موسم 2014-2015، وحقق مع النادى لقبى الدورى والكأس، فيما خسر كأس السوبر المصرى أمام الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ووصل إلى قبل نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

قاد فيريرا الزمالك فى 41 مباراة، ببطولات الدورى وكأس مصر والسوبر المصرى وبطولة الكونفدرالية الأفريقية، فاز فى 30 مباراة (من بينها مباراتان بركلات الترجيح ببطولة الكأس) وتعادل فى 5 مباريات، وخسر 6 مباريات، سجل 77 هدفًا، وسكنت شباك الزمالك 29 هدفًا.

وفى مثل هذا اليوم 21 سبتمبر 2015، حافظ الزمالك على لقب كأس مصر للمرة الثالثة على التوالي، وحل عقدة الأهلى ويهزمه لأول مرة منذ 1959، بهدفين دون رد سجلهما باسم مرسي، فى الشوط الأول .

تشكيل الزمالك بقيادة البرتغالى جيسفالدو فيريرا المتوج باللقب جاء مكونا من: محمود عبدالرحيم جنش، أحمد توفيق، على جبر، البوركينى محمد كوفي، حمادة طلبة، عمر محمود جابر (إبراهيم عبدالخالق ق64)، طارق حامد، النيجيرى معروف يوسف، أيمن حفنى (مصطفى فتحى ق59)، محمود عبدالمنعم كهربا، باسم مرسى (محمود عبدالرازق شيكابالا ق 75).

تشكيل الأهلى بقيادة فتحى مبروك فى نهائى الكأس جاء مكونا من: شريف إكرامي، باسم على (محمد حمدى زكى ق40)، سعد الدين سمير، محمد نجيب، حسين السيد، حسام عاشور، أحمد فتحي، عبدالله السعيد، مؤمن زكريا (الغانى جون أنتوى ق61)، رمضان صبحى، عمرو جمال (عماد متعب ق78).

الزمالك تحت قيادة البرتغالى فيريرا نجح فى حصد بطولتى الدورى المصرى وكأس مصر، بجانب أن فيريرا كان المدرب الذى حقق الفوز على الأهلى فى لقاءات القمة منذ آخر فوز للزمالك من 8 مواسم، بجانب إخفاقه فى بطولتى السوبر المصرى والكونفدرالية الإفريقية.



