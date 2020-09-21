فيرمينيو مهاجم ليفربول ينشر صورة لابنتيه أثناء توجههما للمدرسة

يعتبر فيرمينيو واحدا من أبرز نجوم كرة القدم الذين يسعون دائماً لدعم أبنائهم والظهور معهم كلما أتيح له ذلك، مثلما حصل مؤخراً حينما نشر صورة لابنتيه عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام ظهرتا فيها بزى المدرسة، وحرص على كتابة رسالة لهن بأنه فخور بالمرحلة الجديدة.



بنات فيرمينيو

من ناحية أخرى حقق فريق ليفربول الذى يضم بين صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، فوزًا مريحًا على مضيفه تشيلسي بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

أهدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول فرصة تقدم فريقه على نظيره تشيلسي، وجاءت الفرصة في الدقيقة 14 عندما خرج الحارس الاسباني لتشيلسي كيبا أريزابالاجا من مرماه بشكل خاطئ، ليستغل محمد صلاح الكرة ويسددها اتجاه المرمى ناحية فيرمينو قبل أن تمر الكرة خارج الملعب، وكانت هذه أخطر فرص الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول بثواني قليلة، تعرض أندريس كريستنسن مدافع تشيلسي للطرد بسبب عرقلة ساديو ماني مهاجم الريدز المنفرد بالمرمى.

في الشوط الثاني، دخل ليفربول قويًا، ونجحت المحاولات بالفعل في الدقيقة 50 بعدما سجل ساديو ماني أول أهداف اللقاء من عضية فيرمينو، وفى الدقيقة 54، نجح ماني في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه من خطأ فادح لحارس تشيلسي الاسباني كيبا أريزبالاجا الذى مرر الكرة للسنغالي عن طريق الخطأ.

وفى الدقيقة 75 أهدر الإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشيلسي فرصة تقليص الفارق للبلوز بعدما أضاع ركلة جزاء تصدى لها الحارس البرازيلي أليسون بيكر، بهذه النتيجة يصل ليفربول للنقطة 6 من مباراتين ليكون ضمن 4 فرق حققت الانتصار مرتين حتى الآن، فيما توقف رصيد البلوز عند 3 نقاط

