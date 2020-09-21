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الرئيس اللبنانى يعلن عدم وجود حل بخصوص تشكيل الحكومة

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الرئيس اللبنانى يعلن عدم وجود حل بخصوص تشكيل الحكومة
الرئيس اللبنانى يعلن عدم وجود حل بخصوص تشكيل الحكومة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه لا يوجد حل في الأفق على ما يبدو بخصوص تشكيل الحكومة، مضيفا أن رئيس الوزراء المكلف قام بأربع زيارات ولم يتمكن من تقديم أي تشكيلة حكومية.

وأوضح في خطاب تليفزيوني نشر حساب الرئاسة على تويتر مقتطفات منه، أن حزب الله وحركة أمل يصران على تسمية وزراء شيعة بينهم وزير المال.

 

وقال عون إن موقفه يستند إلى ضرورة مشاركة الكتل البرلمانية في عملية تشكيل الحكومة، وأن دستور اللبناني لا ينص على تولي طائفة محددة وزارة بعينها.

واقترح الرئيس اللبنانى إلغاء الحصص الطائفية بالنسبة للوزارات السيادية، مضيفا أن لبنان ذاهب إلى الجحيم إذا لم تُشكل الحكومة.

وقال الرئيس اللبناني في رده على سؤال بشأن دعم السلع الأساسية إن الأموال تنفد.

 

 

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