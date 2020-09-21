بومبيو يعلن عن مكافأة 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن تاجر مخدرات كولومبى

أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن الولايات المتحدة تقدم 5 ملايين دولار، للحصول على معلومات تؤدي لاعتقال تاجر المخدرات الكولومبى ويلفر فيليجاس بالومينو، قائلا: "تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة الحكومة الكولومبية على تعطيل وتفكيك المنظمات الإجرامية".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"نحن نقدم ما يصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة الإرهابي المخدرات ويلفر فيليجاس بالومينو، تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة الحكومة الكولومبية على تعطيل وتفكيك المنظمات الإجرامية".



مايك بومبيو

ومن جهة أخرى، اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأوروبيين بعدم القيام بأي جهد لمنع تجارة الأسلحة مع إيران، عبر رفضهم دعم قرار واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وقال بومبيو في حديث مع شبكة "فوكس نيوز": "كانت ستحصل أمور كثيرة لو أن قرارات مجلس الأمن الدولي لم يعد العمل بها مساء أمس".

وأفادت النهار اللبنانية، أن واشنطن أعلنت بشكل أحادي أن عقوبات الأمم المتحدة التي رفعت بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015، دخلت مجددا حيز التنفيذ منتصف ليل السبت الأحد، محذرة من "عواقب" على الدول غير الملتزمة بها.

لكن دولا عدة، بينها حلفاء تقليديون لواشنطن، رأت أن هذا الإجراء يفتقد للأساس القانوني، لا سيما أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في العام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.