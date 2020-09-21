ريال مدريد يشيد بإنجازات بنزيما وتسجيله 169 هدفا فى 350 مباراة بالليجا

احتفى نادى ريال مدريد الإسباني بمسيرة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، حيث وصل للمشاركة فى 350 مباراة مع الفريق الملكي بالدوري الإسباني، وحقق سجلا حافلا من الأهداف، ونشر الريال عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" فيديو يضم أفضل أهداف بنزيما خلال مشاركته بالليجا، وذكر سجل إنجازاته قائلا، "شارك فى 350 مباراة مع ريال مدريد فى الليجا، وسجل 169 هدفا، وفاز بـ3 ألقاب من الليجا".

وحقق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني رقمًا قياسيًا بقميص الملكي في مستهل موسمه الـ12 في النادي، خلال التعادل السلبي ضد ريال سوسيداد مساء أمس الأحد، فى إفتتاح مشوار الدوري الإسباني، أشار الموقع الرسمي لريال مدريد، إن كريم بنزيما لعب مباراته الـ 350 بالدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد بملعب "الانويتا"، وأضاف، إن كريم بنزيما احتفل بمرور 11 عامًا على انضمامه للنادي، وقد وصل إلى هذا العدد من المباريات في أول مباراة بالموسم الجديد ومستهل موسمه الـ12 بالقميص المدريديستا.

ونجح المهاجم الفرنسي فى صناعة تاريخ لنفسه داخل ريال مدريد والدخول فى قائمة أفضل الهدافين فى تاريخ المرينجي، حيث يعد خامس أفضل هدّاف مدريديستا في الدوري الإسباني بـ 169 هدفاً، ولا يتجاوزه في هذا التصنيف سوى كريستيانو رونالدو (312) وراؤول جونزاليس (228) وألفريدو دي ستيفانو (216) وسانتيانا (186).

فيما سجل بنزيما 249 هدفًا في جميع المسابقات مع ريال مدريد ويحتل أيضًا المركز الخامس في قائمة أفضل هدافي ريال مدريد، ويعد كريم بنزيما هو ثالث لاعب أجنبي بأكبر عدد من المباريات في الليجا مع ريال مدريد خلف روبرتو كارلوس (370) ومارسيلو (358)، حقق 246 انتصارًا و56 تعادلًا وتعرض لـ48 هزيمة.

وتوّج بنزيما بلقب الليجا في المواسم 2011-2012، 2016-2017 و2019-2020، وحطّم الفرنسي، في الموسم الماضي، رقمه القياسي لعدد المباريات في الدوري (37) وكان أفضل هدافي الفريق برصيد 21 هدفًا.

