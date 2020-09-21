برة الملعب.. عمر جابر: مبحبش الكوسة وبعشق الملوخية وكوكا بيغلبنى فى البلايستيشن

بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو عمر جابر ظهير أيمن فريق بيراميدز ومنتخب مصر، والذى بدأ مسيرته الكروية داخل نادى الزمالك قبل أن يخوض تجربة احترافي قصيرة ويعود إلى مصر عن طريق بيراميدز.

ما هى هواياتك بعيداً عن كرة القدم؟ أشاهد السينما وأقرأ أحياناً وبالطبع لعب البلايستيشن مع أصحابى.

مع من تلعب البلايستيشن؟

دائماً ما ألعب مع شيكابالا ومحدش بيقدر علينا، ولكن كوكا الوحيد الذى يستطيع إسقاطى فهو مجرم بلايستيشن.

ما هى قيمة أول مرتب حصل عليه عمرو جابر فى مسيرته؟

كان فى نادى الزمالك أثناء تواجدى فى قطاع الناشئين وقيمته 400 جنيه.

وما قيمة أول سيارة اقتنيتها؟

حوالى 300 ألف جنيه.

تعرضت للسرقة قبل ذلك؟

نعم تم سرقة منزلى قبل زواجى بأيام، وكنا فى رمضان وكنت أجلس مع والدتى وفرحى كان فى العيد، حيث سُرق كل "العفش" والمحتويات قبل الفرح بأيام.

ما هى الأكلة التى تضعف أمامها؟

أعشق الملوخية.

وما هى الأكلة التى لا تحبها؟

الكوسة لا أحبها مطلقا.

ما هى أول رحلة طيران فى حياتك؟

كانت للسعودية.

وما هى أصعب رحلة طيران؟

كل رحلات أفريقيا صعبة ونواجه فيها كل الأهوال، ولكن من أصعب الرحلات كانت أثناء العودة من أوغندا فى تصفيات كأس العالم، لدرجة أننا "اتشهدنا" بسبب صعوبة الرحلة واقترابنا من الموت بشدة.

عمر جابر هادئ ولا عصبى؟

إلى حد ما هادئ.

علاقتك إيه بالسوشيال ميديا؟

كويسة.. شغالة يعنى فأنا أهتم بها ولكن ليس كثيراً.



