أكبر علامة سلام على بحيرة التمساح تدخل موسوعة جينيس فى يوم السلام العالمى.. وزير الرياضة ومحافظ الإسماعيلية يشاركان بالاحتفالية....

نظم الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ووزارة الرياضة، اليوم الاثنين، احتفالية باليوم العالمى للسلام، الموافق اليوم 21 سبتمبر، على المسطح الأخضر المطل على بحيرة التمساح بالإسماعيلية، وأبدى القبطان ولاء حافظ، صاحب الرقم القياسى بأكبر غطسة تحت الماء سابقًا والمسجلة فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، سعادته بالاحتفالية وبرسم وتنفيذ كلمة "peace"، تزامنًا مع يوم السلام العالمى، وقال القبطان ولاء حافظ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من من إحياء يوم السلام العالمى توصيل فكرة أن مصر بلد السلام وتمد يديها للعالم كله، ولكنها فى الوقت ذاته قوية وقادرة على الحفاظ على حقوقها ووقف أى عدو يهدد سلامها، خاصةً فى ظل التحديات التى تواجهها فى الفترة الأخيرة.

وأضاف ولاء حافظ، إنه يستعد لخوض تحدى جديد، بمحاولة تحطيم رقم قياسى مسجل باسم غطاس من تركيا، بالغطس واستمراره تحت الماء لمدة 150 ساعة، بحضور طاقم تحكيم دولى من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لكسر الرقم القياسى العالمى لأطول مدة بقاء تحت الماء، والمسجل باسم غطاس من تركيا، والذى وصل إلى 142 ساعة و42 دقيقة.

وأكد حافظ، أنه سوف ينظم فعالية الغطسة بمدينة شرم الشيخ تزامنًا مع احتفالات انتصارات أكتوبر المجيد، حيث سوف ينزل المياه فى 1 أكتوبر ويخرج يوم 6 أكتوبر، وهو ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ولكنه يقوم حاليًا بعرض التقارير الطبية الخاصة به على مسئولى جينيس، والفريق الطبى من أجل السماح بتنفيذ الغطس، لأنها مجازفة، حيث إننى تعرضت لحادث فى الفترة الأخيرة، حاليًا أتنفس بـ30% فقط من قوة الرئة وأعانى من شلل رباعى، وأنافس فى الغطس إنسان سليم، لكن لدى أصرار على تحطيم الرقم القياسى، وقمت بالتدريب فى حمام السباحة، ثم خضت تجربة أخرى واستمريت 6 ساعات تحت الماء.

وتابع صاحب الرقم القياسى بأكبر غطسة تحت الماء سابقًا والمسجلة فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أن لديه إصرار على تنفيذ الغطس، ليبعث رسالة عن قوة وعزيمة المصريين، مضيفا: أعانى من إعاقة وشلل رباعى وأنافس رياضى سليم، مشيرًا إلى أنه يتعدى ظروفه المرضية فى تحطيم رقم قياسى جديد، مؤكدًا أنه سوف يحتاج إلى غطاسين والتبديل بينهم كل ساعة ونصف لمساعدته لأنه لا يتعامل بيده.

وشارك الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والقبطان ولاء حافظ، بطل موسوعة جينيس فى الغطس فى يوم السلام العالمى، فى احتفالية الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ووزارة الرياضة، باليوم العالمى للسلام، برسم وتنفيذ كلمة "peace"، تزامنًا مع يوم السلام العالمى الموافق اليوم 21 سبتمبر.

ونجح المشاركون فى تنفيذ الكلمة بـ 501 لايف جاكت، فى وقت قياسى 11 دقيقة و21 ثانية، لتدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وأقيمت الفعالية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ وهيئة قناة السويس.

وكان المقرر أن يتم تنفيذ أكبر علامة سلام فوق سطح الماء بقناة السويس بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة 550 سباحًا، لكن أرسلت منظمة الصحة العالمية والمصرية، خطابًا لمنظومة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تخطرهم بصعوبة تنفيذ علامة السلام على سطح مياه قناة السويس بالإسماعيلية، بواسطة 550 سباحا، طبقًا للبروتوكول الطبى للتصدى لتفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لذلك كان القرار استبدال الفعالية برسم كلمة "peace"، على المسطح الأخضر المطل على بحيرة التمساح.

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن مصر حريصة على نشر السلام والمحبة بين الجميع فى ضوء السياسة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتوجه نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع جميع الدول، وتقديم المساندة والدعم من أجل البناء والتنمية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، على هامش احتفالية الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ووزارة الرياضة، باليوم العالمى للسلام، برسم وتنفيذ كلمة "peace"، تزامنًا مع يوم السلام العالمى الموافق اليوم 21 سبتمبر، على المسطح الأخضر المطل على بحيرة التمساح بالإسماعيلية، أنه سعيد بمشاركة الشباب فى احتفالية السلام فى حدث يؤكد أهمية نشر السلام والتآخى والمحبة ونبذ العنف والتطرف.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة سوف تدعم القبطان ولاء حافظ لتنفيذ أطول غطس وبقاء تحت الماء والمقرر تنفيذها بمدينة شرم الشيخ لكسر الرقم القياسى العالمى، وذلك فى مطلع أكتوبر المقبل ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر بمشاركة، حيث من المقرر أن يبدأ ولاء حافظ الغطس والنزول تحت القناة يوم 1 أكتوبر ويخرج يوم 6 أكتوبر يوم الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

وقال سامح الشاذلي، رئيس اتحاد الغوص والإنقاذ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنهم قرر استبدال الاحتفالية بتنفيذ أكبر علامة سلام فوق سطح الماء بقناة السويس بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة 550 سباحًا، برسم كلمة السلام، فى المسطح الأخضر على بحيرة التمساح المطلة على قناة السويس، بعد خطاب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لصعوبة تنفيذ المهمة بسبب استمرار جائحة كورونا فى مصر، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ كلمة السلام بـ501 سترة نجاة "لايف جاكيت"، كحل بديل، من أجل دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأكد رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ على دعم واهتمام القيادة السياسية على إرسال علامة السلام من خلال شباب مصر الواعد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية إذ تبعث للعالم رسالة سلام فهى تؤكد أيضًا ما تقوم به من جهود تنموية عظيمة قوامها بناء مشروعات كبرى ومحورها الرئيسى هو بناء الإنسان المصرى وهو ما يؤكد أحد أهم قيم الدولة المصرية الحديثة أن لا سلام بدون تنمية ولا تنمية واستقرار بدون إرساء قيم السلام.

وبالتزامن مع اليوم العالمى للسلام الموافق 21 سبتمبر، نشرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي، تذكيرًا بأن جائحة فيروس كورونا، تذكر شعوب العالم بأنهم ليسوا أعداء لبعضهم بعضًا.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن "عدونا المشترك هو فيروس لا يكل فى تهديده صحتنا وأمننا ومعايشنا"، مؤكدة أن "جائحة كوفيد - 19 أوقعت عالمنا فى حالة من الاضطراب وذكّرتنا بأن ما يحدث فى جزء واحد من الأرض يمكن أن يؤثر فى الناس فى كل مكان".

ونوه الأمم المتحدة إلى أنه فى مارس الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة "جميع الأطراف المتحاربة إلى إلقاء أسلحتها والتركيز على المعركة ضد هذا الوباء العالمى الذى لم يسبق له مثيل"، مشيرًا إلى أنه "بينما نكافح لهزيمة جائحة كوفيد-19، أصبحت أصوتكم أكثر أهمية من أى وقت مضى"، وتابع: "ففى هذه الأوقات العصيبة من تدابير العزل الاجتماعى سيوقف هذا اليوم الدولى للسلام لتعزيز الحوار وجمع الأفكار".

وفى عام 2001 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار اعتبار 21 سبتمبر، يومًا عالميًا للسلام، بهدف الامتناع عن استخدام العنف ووقف إطلاق النار.

