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لجنة الانضباط تقرر منع مرتضى منصور من ممارسة النشاط لمدة 6 مباريات

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لجنة الانضباط تقرر منع مرتضى منصور من ممارسة النشاط لمدة 6 مباريات
لجنة الانضباط تقرر منع مرتضى منصور من ممارسة النشاط لمدة 6 مباريات

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم، فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سيد بندارى، الفصل فى التقارير والشكاوى المقدمة إليها على النحو التالي:

أولا: منع السيد/ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

 

ثانيا: توبيخ السيد/ كمال فريد المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار المخالفة.

 

ثالثا: إيقاف السيد/ محمد رمضان مساعد مدرب فريق بلدية المحلة لمدة مباراة والسيد/ حسام نور الدين رئيس المركز الإعلامي بالنادي 3 مباريات.

 

رابعا: حفظ الالتماس المقدم من نادي اف سي مصر برفع العقوبات الموقعة من اللجنة ضد بعض العاملين بالفريق والإبقاء على العقوبات كما هي.


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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 