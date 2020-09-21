أخبار عاجلة
شاهد .. متحدث وزارة الصحة : مصر ستكون أكثر استعدادا لموجة كورونا الثانية -
فيديو : مع انطلاق العام الدراسى .. الصحة تحدد طرق حماية الطلاب من كورونا -
استطلاع.. تقدم بايدن على ترامب في ميشيجان وتقاربهما في نورث كارولاينا -
سقوط صاروخ شمال غرب إيران نتيجة الصراع في قره باغ -
القاهرة.. طرفا الحوار الليبي يتفقان على إنهاء المرحلة الانتقالية -
هل مصر مستعدة لموجة كورونا ثانية؟ وزيرة الصحة تجيب -
مصر.. 139 إصابة كورونا جديدة و9 وفيات -
اللغة العربية أصولها و أهميتها …..سلوى البلادي. -
منة فضالي تعيش اسوأ حالة نفسية.. والسبب صادم -
بفستان فاضح.. نجمة مسلسل "البرنس" تستعرض أردافها وصدرها وتثير الجمهور -

رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو المجلس للانعقاد بسبب تفشي كورونا في السجون

أهم الاخبار تبليغ
رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو المجلس للانعقاد بسبب تفشي كورونا في السجون
رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو المجلس للانعقاد بسبب تفشي كورونا في السجون

أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس النواب اللبناني، أن الرئيس نبيه بري، يولي عناية خاصة لموضوع تفشي وباء بين نزلاء السجون اللبنانية، وتحديدا في سجن رومية، ولهذه الغاية دعا رئيس المجلس هيئة مكتب مجلس النواب إلى الانعقاد بعد غد الأربعاء، وعلى جدول اعمالها عدد من القوانين ومن بينها قانون العفو العام.

وبالأمس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال 24 ساعة ؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 29 ألفًا و303 في البلاد.

وأشارت «الصحة اللبنانية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأحد، إلى تسجيل 11 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 297.

 

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 958 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 30 مليون إصابة.


عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو المجلس للانعقاد بسبب تفشي كورونا في السجون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 