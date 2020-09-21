عمدة لندن يعلن تعرض أماكن موسيقية عالمية بالمدينة للدمار بسبب كورونا

أكد صادق خان، عمدة لندن، تعرض الكثير من الأماكن الموسيقية الرائدة عالميا وموجودة في لندن للدمار بسبب تأثيرات تفشي فيروس كورونا في المملكة، مفيدا بأنه قدم 450 ألف جنيه استرليني لدعم مجموعة كبيرة من هذه المواقع الموسيقية التي تضررت من إغلاق كورونا طوال الشهور الماضية.



عمدة لندن على تويتر

وغرد عمدة لندن، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "تعرضت أماكن الموسيقى الرائدة عالميًا في لندن للدمار بسبب تأثير COVID-19 لهذا السبب أقدم 450 ألف جنيه إسترليني لدعم 141 موقعًا على مستوى القاعدة في جميع أنحاء مدينتنا، مصممة خصيصًا لاحتياجاتهم الفريدة، مثل نزاعات الإيجار ، أو مناقشات المجالس المحلية ، أو المساعدة المالية المباشرة".

وحذر عمدة لندن، من أنه من "المرجح بشكل متزايد" أن تكون هناك حاجة قريبا إلى فرض قيود إغلاق من أجل إبطاء انتشار فيروس كورونا في العاصمة البريطانية، وقال صادق خان - في بيان نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية في نسختها الإلكترونية - إنه يجب اتخاذ إجراء قبل أن يخرج الفيروس عن نطاق السيطرة، مضيفا أنه والمسؤولين ينظرون في فرض إجراءات في لندن كتلك المفروضة بالفعل في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة.

وأوضح خان، أنه عقد اجتماعًا طارئًا مع القياديين في مجلس لندن والحكومة والصحة العامة في إنجلترا لمناقشة الخطوات التالية.

وأضاف خان "لقد قال رئيس الوزراء إننا نشهد الآن بداية موجة ثانية من كوفيد-19 في أنحاء المملكة المتحدة"، وتابع "يجب أن يعلم سكان لندن أيضًا أنني أشعر بقلق بالغ إزاء أحدث الأدلة التي رأيتها من خبراء الصحة العامة حول الوتيرة المتسارعة التي ينتشر بها كوفيد-19 الآن هنا في لندن".

وشدد خان "لدي رأي راسخ بأنه ينبغي عدم الانتظار، كما حدث قبل ستة أشهر، حتى يخرج هذا الفيروس عن نطاق السيطرة مرة أخرى قبل اتخاذ أي إجراء".

وخلص خان في بيانه إلى أن "أفضل شيء لكل من الصحة العامة والاقتصاد هو فرض قيود جديدة في وقت مبكر، بدلاً من الإغلاق الكامل عند فوات الأوان - ولكن يجب على الحكومة أن تضمن بشكل عاجل وجود منظومة اختبارات تعمل بكامل طاقتها".

