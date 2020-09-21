أخبار عاجلة
شاهد .. متحدث وزارة الصحة : مصر ستكون أكثر استعدادا لموجة كورونا الثانية -
فيديو : مع انطلاق العام الدراسى .. الصحة تحدد طرق حماية الطلاب من كورونا -
استطلاع.. تقدم بايدن على ترامب في ميشيجان وتقاربهما في نورث كارولاينا -
سقوط صاروخ شمال غرب إيران نتيجة الصراع في قره باغ -
القاهرة.. طرفا الحوار الليبي يتفقان على إنهاء المرحلة الانتقالية -
هل مصر مستعدة لموجة كورونا ثانية؟ وزيرة الصحة تجيب -
مصر.. 139 إصابة كورونا جديدة و9 وفيات -
اللغة العربية أصولها و أهميتها …..سلوى البلادي. -
منة فضالي تعيش اسوأ حالة نفسية.. والسبب صادم -
بفستان فاضح.. نجمة مسلسل "البرنس" تستعرض أردافها وصدرها وتثير الجمهور -

إصابة 5 أشخاص فى حادث طعن قرب روضة أطفال جنوبى الصين

أهم الاخبار تبليغ
إصابة 5 أشخاص فى حادث طعن قرب روضة أطفال جنوبى الصين
إصابة 5 أشخاص فى حادث طعن قرب روضة أطفال جنوبى الصين

أصيب خمسة أشخاص، اليوم الاثنين، فى حادث طعن بالقرب من روضة أطفال فى مدينة قوانغتشو، بمقاطعة قوانغدونغ، جنوبى الصين، وذكرت سلطات المقاطعة- في بيان اليوم- أن الحادث وقع عند بوابة روضة أطفال في حي (فانيو) بمدينة (قوانغتشو) حوالي الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون الخوض في تفاصيل حول مدى خطورة إصابتهم. 

وأضافت السلطات أنه تم احتجاز المشتبه به، فيما يجرى حاليا تحقيقا؛ للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.
 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 5 أشخاص فى حادث طعن قرب روضة أطفال جنوبى الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 