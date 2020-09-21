سلطات اليونان تنقل 9200 لاجئ ومهاجر داخل مخيم جديد فى ليسبوس

كشف وزير الأمن العام اليوناني، ميخاليس خريسوخيديس، عن وجود 9200 لاجئ ومهاجر داخل المخيم الجديد الذي تم بناؤه في كارا تيبي في ليسبوس بعد إحراق مخيم موريا، مشيرا إلى أن المهاجرين دخلوه طواعية.
وأضاف خريسوخيديس، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين، أن: "السلطات تعمل حاليا على تسريع إجراءات الحصول على اللجوء، وسيتم فحص جميع طلبات المقيمين في المخيم".
وتابع أنه "يوجد بالفعل 350 ضابط شرطة في المخيم، وسيتم إرسال المزيد من أجل حماية الأمن هناك، وهي أولوية بالنسبة للحكومة، فيما وعد بإعادة الحياة الطبيعية لسكان الجزيرة.
وأكد مجددا على أن حدود اليونان البرية مع تركيا الآن محكمة تماما، ولن يسمح بتكرار ما حدث مؤخرا من عبور للمهاجرين، مشددا على تواجد القوات والخبراء الأمنيين على الشريط الحدودي، كما أن حرس الموانئ يعملون بيقظة في البحر.
وكان مصدر أمني قد أعلن الأحد أنه تم السيطرة على حريق في مركز لاستقبال طالبي اللجوء في جزيرة ساموس اليونانية.
ويأتي هذا الحريق بعد مرور أكثر من أسبوع على حريقين هائلين اجتاحا أكبر مخيم للاجئين في جزيرة ليسبوس.
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