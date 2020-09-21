أخبار عاجلة
شاهد .. متحدث وزارة الصحة : مصر ستكون أكثر استعدادا لموجة كورونا الثانية -
فيديو : مع انطلاق العام الدراسى .. الصحة تحدد طرق حماية الطلاب من كورونا -
استطلاع.. تقدم بايدن على ترامب في ميشيجان وتقاربهما في نورث كارولاينا -
سقوط صاروخ شمال غرب إيران نتيجة الصراع في قره باغ -
القاهرة.. طرفا الحوار الليبي يتفقان على إنهاء المرحلة الانتقالية -
هل مصر مستعدة لموجة كورونا ثانية؟ وزيرة الصحة تجيب -
مصر.. 139 إصابة كورونا جديدة و9 وفيات -
اللغة العربية أصولها و أهميتها …..سلوى البلادي. -
منة فضالي تعيش اسوأ حالة نفسية.. والسبب صادم -
بفستان فاضح.. نجمة مسلسل "البرنس" تستعرض أردافها وصدرها وتثير الجمهور -

انقطاع مياه الشرب غدا عن 11 منطقة بالقاهرة لمدة 18 ساعة

أهم الاخبار تبليغ
انقطاع مياه الشرب غدا عن 11 منطقة بالقاهرة لمدة 18 ساعة
انقطاع مياه الشرب غدا عن 11 منطقة بالقاهرة لمدة 18 ساعة

تشهد 11 منطقة بمحافظة القاهرة، غدا الثلاثاء، انقطاع فى مياه الشرب لمدة 18 ساعة تبدأ غدا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة صباح الأربعاء، وذلك نظراً لتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، وفق ما أعلنته محافظة القاهرة.

 

وأشارت محافظة القاهرة، إلى أن شركة مياه الشرب، أكدت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى "خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها – شارع إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – منطقة الألف مسكن – منطقة الهايكستب – النزهة الجديدة" لمدة 18 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء، نظراً لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.

   

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.


عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع مياه الشرب غدا عن 11 منطقة بالقاهرة لمدة 18 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 