حكاية سمير غانم مع النظارات منذ بدايته حتى الآن

النجم سمير غانم منذ بدايته الفنية وهو يظهر بالنظارة التى لا تفارقه، حيث يحب كثيرا النظارات بكل أشكالها وألوانها، كما أنه من كثرة النظارات التي يمتلكها يمكن ان يصنع معرضا بكل هذه الكمية من النظارات التي يحتفظ بها حتى أصبحت من الأشياء التي تميز شخصيته.

ودائما يتحدث سمير غانم عن عشقه للنظارات، ويحرص على أن يمتلك أشكالاً وألواناً مختلفة منها، مشيراً إلى أن النظارة تمنحه شكلاً أنيقاً لا يتواجد في العدسات اللاصقة، وأنه لا يرتدى سوى النظارة التى تناديه، وتكون ملائمة لمظهره وملابسه، ومنذ بدايته الفنية حتى الآن نجد أن سمير غانم كل مرة يظهر فيها يرتدى نظارة مختلفة.





وفى سياق آخر نفى النجم الكبير سمير غانم الأخبار التى ترددت عن تدهور صحته خلال الساعات الماضية، قائلا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أنا الحمد لله صحتى زى الفل ولا أعانى من أى شيء، وسمعت ناس كتير تقول إننى مريض وهذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة"، مضيفا أنه يتواجد حاليا فى منزله وصحته جيدة.

من ناحية أخرى، يظهر النجم الكبير سمير غانم فى فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم، ويقدم دور والدها خلال أحداث الفيلم، ويكون بجوارها طول الوقت، خاصة أنها تتعرض لكثير من المواقف الصعبة والمطاردات بشكل كوميدى من الفنانة لوسى، التى تجسد دور بلطجية خلال الأحداث.

فيلم "تسليم أهالى" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم، بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا، على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وإيمى سمير غانم ولوسى وآخرين، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

وعرض مؤخرا للفنان سمير غانم مسرحية "الزهر لما يلعب" ويشارك فى بطولتها إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.

