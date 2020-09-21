كأول لقب مع الفريق الأحمر، وتألق اللاعب مع الفريق الأحمر حتى توالت البطولات التى حققها مع الأهلى، وحصد لقب الدورى 4 مواسم متتالية بعد ذلك، بالإضافة إلى بطولة كأس مصر 6 مواسم.
وقد بدأ أبو حباجة مسيرته الكروية فى النادى المصرى مع فرق الناشئين، وتدرج معهم حتى عام 1941 حيث تم تصعيده ولعب مع الفريق الأول، واستمر به حتى انتقل إلى الأهلى بعد 4 سنوات أي عام 1945.
وبعد مسيرة ناجحة مع القلعة الحمراء، حصد خلالها البطولات العشرة فى تاريخه، وهى 4 ألقاب دورى و6 بطولات كأس، تعرض اللاعب للإصابة فى غضروف الركبة عام 1953، وسافر وقتها إلى النمسا للخضوع إلى عملية جراحية هناك، ولكنه بعد الخضوع للجراحة، لم يتمكن من العودة للعب مرة أخرى، بسبب ظروفه الصحية، و قرر الاعتزال واتجه إلى مجال التدريب.
وكان أبو حباجة قد شارك في جميع المباريات الدولية من عام 1946 وحتى عام 1953 ومثل مصر فى دورة الالعاب الاوليمبية بلندن عام 1948 وكان نجما فى هذه الدورة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معلومة رياضية.. الغضروف ينهى مسيرة لاعب الأهلى فى المستطيل الأخضر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.