سموحة يهزم المصرى بهدفى محسن وماهر ويصعد للمركز الخامس بالدورى

نجح سموحة في تحقيق فوز غالٍ ومثير على المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الثامنة والعشرين للدورى ليرتفع رصيد الموج الأزرق إلى 39 نقطة ويرتقى للمركز الخامس بجدول الدورى للمرة الأولى منذ انطلاق المسابقة، بينما تجمد رصيد أبناء بورسعيد عند 29 نقطة وما زال في المركز الرابع عشر .

تقدم صلاح محسن لسموحه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما استغل كرة زميله حسام حسن وانفرد بمرمى أحمد مسعود حارس المرمى وأودعها بسهولة في المرمى، ومع نهاية المباراة ومن عرضية لأحمد فتوح ظهير أيسر سموحة ينجح صانع ألعاب الفريق ناصر ماهر من تسديدة كرة من على حدود منطقة الجزاء تدخل مرمى المصرى.

بدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من : الهاني سليمان - رجب نبيل - السيد فريد - كريم يحيى- أحمد أبو الفتوح - ناصر ماهر - أحمد حمص - أحمد جمال - حسام حسن - ديريك نسيبامبي - صلاح محسن ، بينما جاء تشكيل المصرى على النحو التالى أحمد مسعود - مصطفى طيارة – أحمد شوشة – عمرو موسى – بهاء مجدى – فريد شوقى – إيزى أيميكا – أحمد ياسر – عمر كمال – محمود وادى – اوستن أموتو.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وسنحت العديد من الفرص السهلة على المرميين ووقفت العارضة والقائم في كرتين حائلا أمام تقدم المصرى بعدما ارتطمت كرة عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة الثانية من اللقاء وكرة بهاء مجدى في الدقيقة 37 في القائم ، وفى الدقيقة الأخيرة من الشوط استطاع صلاح محسن استثمار إحدى الهجمات المرتدة من أسيست رائع لزميله حسام حسن نجح من خلالها مهاجم الأهلى السابق في إيداعها المرمى بسهولة بعد انفراد كامل بأحمد مسعود حارس مرمى المصرى يطلق بعدها محمد عادل حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم سموحة على المصرى بهدف مقابل للاشئ .

وفى الشوط الثانى هاجم المصرى البورسعيدى بكل خطوطه بغية إدراك هدف التعادل وأجرى على ماهر عدة تغييرات هجومية وبالفعل سنحت للمهاجمين بعض الفرص المحققة على مرمى الهانى سليمان حارس سموحة إلا أن رعونة المهاجمين وخاصة النيجيري اوستن اموتو أضاعت الفرص تباعا ، في الوقت الذى اعتمد فيه سموحة على الهجمات المرتدة التي مثلت خطورة بفضل سرعات الثنائى صلاح محسن وحسام حسن ومن خلفهما ناصر ماهر حتى نجح الأخير في إحراز الهدف الثانى لفريقه .



