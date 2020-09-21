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رئيس الفريق الأمريكى المكلف بتطوير لقاح كورونا: سيكون متوفرا قبل نهاية العام

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رئيس الفريق الأمريكى المكلف بتطوير لقاح كورونا: سيكون متوفرا قبل نهاية العام
رئيس الفريق الأمريكى المكلف بتطوير لقاح كورونا: سيكون متوفرا قبل نهاية العام

قال رئيس الفريق الأمريكى المكلف بتطوير لقاح فيروس منصف السلاوى، أن اللقاح سيكون متوفرا قبل نهاية العام الجارى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

 

وتترقب دول العالم، ظهور أول لقاح فعال لهذا الفيروس المستجد، وعلى الرغم من إعلان روسيا مؤخرا عن طرح أول لقاح فعال لهذا الفيروس، إلا أن العديد من خبراء الصحة فى العالم قد أكدوا أن هذا اللقاح يحتاج إلى المزيد من التجارب السريرية من أجل التأكد من فعاليته. 

 

ويذكر أن ، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم خلال أحد الأعياد الصينية الشهيرة، وتم تسجيل أكثر من 31 مليون إصابة بالفيروس منذ تفشيه. 

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محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 