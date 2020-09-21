لا زالت جماعة الإخوان تروج الأكاذيب والإشاعات حيث اعتمدت على نشر فيديوهات قديمة للادعاء بوجود مظاهرات فى الشوارع، واستعانوا بفيديو مفبرك يروجوا لمظاهرات في العياط، وادعاء كونها مظاهرات لعناصر الجماعة الإرهابية.
إلا أنه على أرض الواقع بمنطقة العياط، تبين أنه لا توجد أي مظاهرات ، أو أي تجمعات خرجت على الاطلاق، وأن ما تروجه قنوات الجماعة الإرهابية ليسه له أي أساس من الصحة على أرض الواقع.
وقال أهالى العياط أنهم يقفون مع الدولة ، واستقرارها ، وأكدوا ان ما تبثه قنوات الجماعة الإرهابية عبارة عن فيديوهات مفبركة لاوجود لها ، وأن الاهالى يعمون التنمية والاستقرار في الدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهالى العياط يفضحون أكاذيب إعلام الإرهابية: إحنا مع الدولة وفيديوهاتكم مفبركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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