صلاح عبدالله لـ تليفزيون اليوم السابع: أنا زملكاوى متعصب ورضا عبدالعال كان حريف أوى

قال الفنان القدير صلاح عبد الله إنه زملكاوي متعصب، وحمادة إمام رحمه الله من اللاعبين الذين جعلوه يجب كرة القدم كثيرا. وأضاف خلال حواره مع "تليفزيون اليوم السابع"، حيث أعد الحوار محمد محسوب، وأدارته رغدة بكر،: "حبيت الجوهري كمان واللاعبين اللي من سني ودا جيل محدش ينساه طبعاً".

وتابع: "بحب دلوقتي محمود علاء وجنش وساسي ومصطفى محمد وطارق حامد وأشرف بن شرقي"، مؤكدا: "لو أنا مدرب الزمالك دلوقتي هلعب بيهم قدام الوداد ومعاهم باقي اللاعبين من القوام الرئيسي للفريق".

وحول فكرة تولى الكابتن رضا عبد العال تدريب نادي الزمالك قال: "علاقتي برضا عبد العال قوية وأكتر واحد بيضحكني في الرياضيين ودايماً بقوله كدة وكان لاعب حريف أوى".

وأضاف الفنان صلاح عبد الله: "أنا كلمته وقولتله لما سبت الزمالك وروحت الأهلى كانت حاجة صعبة علينا ومش قادرين نستوعبها".

