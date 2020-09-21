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300 جنيه لرياض الأطفال و500 للثانوى.. ننشر مصروفات العام الدراسى الجديد

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300 جنيه لرياض الأطفال و500 للثانوى.. ننشر مصروفات العام الدراسى الجديد
300 جنيه لرياض الأطفال و500 للثانوى.. ننشر مصروفات العام الدراسى الجديد
300 جنيه لرياض الأطفال و500 للثانوى.. ننشر مصروفات العام الدراسى الجديد
300 جنيه لرياض الأطفال و500 للثانوى.. ننشر مصروفات العام الدراسى الجديد
300 جنيه لرياض الأطفال و500 للثانوى.. ننشر مصروفات العام الدراسى الجديد
300 جنيه لرياض الأطفال و500 للثانوى.. ننشر مصروفات العام الدراسى الجديد
300 جنيه لرياض الأطفال و500 للثانوى.. ننشر مصروفات العام الدراسى الجديد
300 جنيه لرياض الأطفال و500 للثانوى.. ننشر مصروفات العام الدراسى الجديد
300 جنيه لرياض الأطفال و500 للثانوى.. ننشر مصروفات العام الدراسى الجديد
300 جنيه لرياض الأطفال و500 للثانوى.. ننشر مصروفات العام الدراسى الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2020،2021، لطلاب المدارس الحكومية، موضحة أنه فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى 300 جنيه، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوى حتى الصف الثالث الثانوى 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن الفئات التى تم إعفائها من المصاريف، وهى: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التصامن، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا بدون دخل ثابت، وأبناء مصابى الثورة، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعى، والطلبة المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس".

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 