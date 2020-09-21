أخبار عاجلة
نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ بعثة الزمالك بعد وصولها المغرب -
دعاء فاروق ترد على «فبركة» مداخلة السحر -
أحمد مكي يعلق على مشاركته في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار -
تعليق كوميدي من محمد هنيدي على هاتف آيفون 12 -
بعد تقارير عن تخطيطه لارتداء قميص سوبرمان.. ترامب: شعرت وكأنني مثله -
ترامب: الانتخابات المقبلة الأهم في تاريخ أمريكا -
بعد إصابته بـ كورونا.. متى يعود كريستيانو رونالدو للملاعب؟ -
شاهد .. متحدث وزارة الصحة : مصر ستكون أكثر استعدادا لموجة كورونا الثانية -
فيديو : مع انطلاق العام الدراسى .. الصحة تحدد طرق حماية الطلاب من كورونا -
استطلاع.. تقدم بايدن على ترامب في ميشيجان وتقاربهما في نورث كارولاينا -

والد محمد على: ابنى الخائن خمورجى وشمام.. أتوقع نهايته الإعدام وأكون سعيد

أهم الاخبار تبليغ
والد محمد على: ابنى الخائن خمورجى وشمام.. أتوقع نهايته الإعدام وأكون سعيد
والد محمد على: ابنى الخائن خمورجى وشمام.. أتوقع نهايته الإعدام وأكون سعيد

قال على عبد الخالق والد الهارب محمد على، أن نجله محمد الخائن حاول التقرب منه مرة ثانية بعد هروبه، مضيفًا: "فوجئت بهاتف من زوجته تخبرنى أن نجلى محمد الخائن تزوج من سيدة سورية".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى: "زوجة نجلى محمد الخائن وأولاد يبكون من تصرفاته"، موضحا أن نجله تطاول عليه بالسب بعد أن طلب منه العودة لزوجته وأولاده.

وتابع: "عندما اعتذر فى 25 يناير بعدها كلمنى وقال اتضحك عليا من شوية خونة وشتم كتير، وبيقول أن اللى حواليه سرقوه، عيال سوريين شغالين معاه، وبتوع الإخوان، قالى اتنفضت"، مستطردا: "مرة كان سهران رجع لقى الشقة مسروقة 8 ملايين جنيه".

واستكمل: "رمى زوجته وأولاده فى تركيا وميعرفش عنهم حاجة، وحفيدى يشتكى لى من ضيق الحال وأنهم ينامون على كنبة، يعنى الملايين دى ومعندش أوضة فى مصر، وربنا أزال النعمة منه لأنه إنسان حاقد ومريض"، مستطردًا: "محمد الخائن خمورجى وشمام ويتعاطى المخدرات، وأرفض كل تصرفاته، دا فاضى والذى يحتذى به جاهل ".

وواصل والد الهارب محمد على: "لو فى العمر بقية احترم نفسك وشوف العيلين اللى عندك، ويمكن حتى لو هتعيش طريد على الأقل تعيش محترم، انت لا تشرف ابن ولا أب ولا بلد، وأتوقع نهايته الإعدام وأبقى سعيد، وأقسمت بالله لو مات ميتدفنش عندى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر والد محمد على: ابنى الخائن خمورجى وشمام.. أتوقع نهايته الإعدام وأكون سعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 