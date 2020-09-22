إبراهيموفيتش: أنا مثل بنجامين بوتون.. ويجب أن أتعامل كشخص عمره 20 عاما

أعرب النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان، عن سعادته الكبيرة، بالفوز الذى حققه على ضيفه فريق بولونيا، بثنائية نظيفة، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الإثنين، على ملعب "سان سيرو"، في ختام منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد من الدوري الإيطالي "كالتشيو"، وسجل النجم السويدى إبراهيموفيتش، هدفى ميلان، في شباك بولونيا، في الدقيقتين 35 و 50 من عمر المباراة، وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات لشبكة "سكاى سبورتس" الإيطالية،:" أنا في حالة جيدة، هذه هي المباراة الثانية لنا هذا الموسم، لقد فزنا وكان بإمكاني أن أسجل المزيد، إذا كان عمري 20 عامًا، كنت سأحرز هدفين آخرين".

وأضاف النجم السويدى، قائلا:" أنا لست كبيرًا في السن، أنا مثل بنجامين بوتون، أبدأ في السن وأموت صغيرًا!، الفريق قام بعمل جيد، فنحن لسنا في كامل الجاهزية، وبالتالي ارتكبنا بعض الأخطاء التي يجب أن نتجنبها في المباريات المقبلة".

ولد بنجامين بوتون في 11 نوفمبر من عام 1918 في نيو أورليانز في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت حالة بنجامين غريبة، فجسده كان ينمو بشكل معاكس للبشر، وبدلًا من أن يولد طفلًا ويشيخ مع الأيام، وُلد شيخًا وبدأ يصغر مع تقدم الأيام.

تابع قائلا:" أحب تحمل المسئولية، لا أريد أن يتحدث الناس عن عمري، أريد أن أعامل على نفس مستوى أي شخص آخر، لا يهم إذا كنت أبلغ من العمر 38 عامًا، أريد أن أعامل كشخص يبلغ من العمر 20 عامًا وأقوم بنفس العمل".



