أحمد الفيشاوى لـ محمد رمضان بعد "آخرك معايا صورة": مش هقبل اعتذارك

وبعد تداول أغنية رمضان وكلماتها التى تسخر من أحمد الفيشاوى رد الأخير فى تصريحات لبرنامج "ET بالعربى"، إذ قال: "أنا دلوقتي في الاستوديو وبسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقى على اللى قاله أستاذ محمد رمضان: أنا مش هقبل اعتذارك".
كان رمضان قد علق على نية الفنان أحمد الفيشاوى طرح أغنية بعنوان "نمبر 2" وما تحمله من سخرية اللقب المفضل لرمضان، وقال رمضان: "مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1، نمبر وان دا حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1".
وأضاف "رمضان" خلال تصريحات إعلامية: "بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، دا اعتراف رسمى للعالم كله".
وكان محمد رمضان، شوّق جمهوره ومتابعيه، لأغنيته "الدبابة"، وظهر في فيديو من داخل "دبابة"، ضمن مشهد من فيديو كليب الأغنية المنتظر طرحها قريبا عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتقول كلمات الأغنية: " دايما عامل سسبينس، جامد أنا، تعالى هنا خد درس، طول عمرى برنس، أنا حاضر أهو يا ريت مالك كدا اتخضيت، واخد قرارى ولازم أكسب أى فورة .. مع اعتذاري للفيشاوي أخره معايا صورة".
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