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بطل العالم في الملاكمة يتحدى أحمد العوضى تحت سفح الأهرامات.. اعرف التفاصيل

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بطل العالم في الملاكمة يتحدى أحمد العوضى تحت سفح الأهرامات.. اعرف التفاصيل
بطل العالم في الملاكمة يتحدى أحمد العوضى تحت سفح الأهرامات.. اعرف التفاصيل

قال الفنان أحمد العوضى لـ"اليوم السابع"، إن بطل العالم في الملاكمة في الوزن المتوسط طلب تحديه تحت سفح الأهرامات مطلع عام 2021، مشيراً إلى أنه يفكر في الأمر حاليًا خاصة أن هناك ترتيبات يجب أن يستعد لها الفترة المقبلة، من تصاريح وخلافه، وجاء ذلك رغبة من الشركة التى ترعى تلك الملاكم، موضحًا أنه سيعلن عن كافة التفاصيل عندما ينتهى من كل الترتيبات.


 

 

وأوضح العوضى، أن الملاكم الأمريكى، طلب مقابلته وتحديه في الملاكمة بناء على الفيديوهات والمقاطع والصور التي شاهدتها الشركة له، لافتًا إلى أن هناك إحصائية رصدت أنه من أعلى 10 ملاكمين في الشرق الأوسط، حسب ما تبحث عنه الشركة في الدول العربية .

 

يشار إلى أن أحمد العوضى شارك في مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى عرض في رمضان الماضى، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من آسر ياسين، محمد إمام، محمد رجب، ماجد المصرى، أحمد وفيٌ، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف باهر دويدار.

 

 

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 