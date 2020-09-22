أشرف عبد الباقى يكشف عن بداية مشواره الفنى: كنت أعمل فى الحديد وأصرف على المسرح

قال الفنان أشرف عبد الباقى إنه مارس المسرح منذ أن كان فى الصف الأول الثانوى، والتحق بمدرسة النقراشي حتى يستطيع أن يقدم فن المسرح، مضيفا: "وقدمت مسرح فى الحزب الوطنى وأحزاب أخرى بالرغم من أننى لا أنتمى لأى منها ولكن لأنهم كانوا يوفروا لنا خشبة مسرح، وأتذكر أن من أهم المسرحيات التى قدمتها فى تلك المرحلة كانت "مأساة الحلاج" وكنت حينها فى الصف الثالث الثانوى ولعبت فيها دور الحلاج وحصلت على جائزة بهذا الدور.

وأضاف عبد الباقى أثناء استضافته ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC، كنا فى البداية عملنا فى المسرح ننفق من جيوبنا لإنتاج العروض، حيث كنا نحن من نقوم بعمل ديكور العرض والموسيقى ونأجر الملابس ولكننا فى النهاية كنا نستمتع جدًا، وفى ذلك الوقت كان لدى ورشة حديد وألومنيوم ومعرض ديكور وعملى هو الذى كان يساعدنى فى الإنفاق على العروض، وبالمناسبة أنا أعمل منذ كنت فى الصف السادس الابتدائى وعندما وصلت لمرحلة الثانوى كان لدى ورشتى الخاصة وفى مرحلة الجامعة كان لدى معرض ديكور فأنا أحب العمل.

كشف عبد الباقى: قدمت بالمعهد العالى للفنون المسرحية وهناك تعرفت على الراحل سعد أردش وجلال الشرقاوي وغيرهم ممن أثقلوا موهبتى، وعندما شاركت فى مسرحية خشب الورد كنت أقف على المسرح بقدم ثابتة وذلك بسبب خبرتى فى مجال المسرح بعكس نجوم السينما عندما يقفون على المسرح، وأتذكر أننى قدمت فى المعهد بمشهد للكاتب صلاح عبد الصبور من مأساة الحلاج .