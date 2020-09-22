مجلس السيادة الانتقالى بالسودان يبحث مع وفد مقدمة الجبهة الثورية مسيرة السلام

التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم بمكتبه بوفد مقدمة الجبهة الثورية الذي يزور الخرطوم هذه الأيام برئاسة الأستاذ ياسر عرمان .
ووفقا لما أوردته وكالة السودان للأنباء، قال نمر عبد الرحمن نائب رئيس وفد مقدمة الجبهة الثورية في تصريح صحفي إن اللقاء استعرض مسيرة السلام والاستقرار في البلاد واللقاءات التي ينوي الوفد عقدها مع الأحزاب والقوى السياسية بغرض التبشير باتفاق السلام القادم. وأضاف أن الوفد بحث الأوضاع في شرق السودان، مؤكدا استعداد الجبهة الثورية للمساهمة في معالجة قضايا الشرق و المحافظة على الأمن والاستقرار .
وأشار نمر إلى أنه سيتم عقد مؤتمر خاص بقضايا شرق السودان بعد التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل بجوبا.
وأكد نائب رئيس وفد مقدمة الجبهة الثورية استعداد الجبهة للعمل مع جميع المكونات السياسية من أجل تنفيذ اتفاق السلام الشامل والدائم بالبلاد.
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