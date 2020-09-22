تفاصيل أكبر اكتشاف أثرى لـ27 تابوتا ملونا من 2500 سنة فى سقارة.. صور

تحولت منطقة سقارة إلى حديث العالم بعد أن باحت باطن الأرض بأسرار وخبايا جديدة للحضارة المصرية القديمة، حيث تم اكتشاف 27 تابوتا خشبيا ملونا مخبئة فى بئر عميق، ليكون أكبر كشف أثرى خلال 2020. وتستعد وزارة السياحة والآثار للإعلان عن تفاصيل أكبر كشف أثرى فى 2020 بمنطقة سقارة، والذى يضم أكبر عدد من التوابيت بدفنة واحدة منذ اكتشاف خبيئة العساسيف.

وتفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار برفقة الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار منطقة الاكتشاف الأثرى حيث تعمل البعثة المصرية، تمهيداً للإعلان عنه، كما وجه الشكر إلى العاملين بالموقع للعمل في ظروف صعبة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وإليك تفاصيل الكشف الأثرى الجديد:

1 - كشفت عنه البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة.

2 - تم اكتشاف بئر عميق للدفن يبلغ عمقه حوالي 11 مترا.

3 - تم العثور بداخله على أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام.

4 - وعُثر على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة بعضها فوق البعض.

5 - بعدها بأسبوع تمكنت البعثة من الكشف عن بئر آخر به 14 تابوتا، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتا مغلقا.

6 - مازالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن المزيد من أسرار هذا الكشف.

7 - تشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر.

8 - أكدت البعثة أن تلك التوابيت ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر.

9 - جارى العمل لتحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي.

10 - تعلن وزارة السياحة والآثار عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة القادمة فى مؤتمر صحفى عالمى.

11 - تقوم وزارة السياحة والآثار بحملة ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة القادمة للترويج لهذا الكشف الأثري.

12 - وأطلقت الوزارة عددا من الأفلام الترويجية الخاصة بالكشف وتم إذاعته من خلال منصات هيئة تنشيط السياحة بالتواصل الاجتماعى.