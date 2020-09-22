أرقام وأماكن خطوط 23 أتوبيس يمرون على معرض "أهلا مدارس" بمدينة نصر

وفرت هيئة النقل العام بالقاهرة عددا من الخطوط التى تخدم معرض "أهلا مدارس" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، الذى تنظمه وزارة التموين التجارة الداخلية، بتخفيضات لا تقل عن 20%، بالإضافة إلى الخطوط التي تمر على مركز القاهرة للمؤتمرات. يعرض "اليوم السابع" أرقام وأماكن 23 خط يمرون على معرض أهلا مدارس بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.. 1. خط 118 يبدأ من أحمد حلمى ويمر على المعرض وينتهى بالتجمع الخامس 2. خط 1062 يبدأ من عبد المنعم رياض وينتهى بالتجمع الخامس 3. خط 1088 يبدأ من 15 مايو ويمر على المعرض وينتهى بالعباسية 4. خط 1002 دار السلام ويمر على المعرض وينتهى بمساكن عين شمس 5. خط 995 آثر النبى ويمر على المعرض والأوتوستراد وينتهى فى الحى الثامن" 6. خط 1010 العتبة ويمر على المعرض والأوتوستراد ورمسيس وينتهى بالتجمع 7. خط 1064 العتبة ويمر على المعرض وامتداد رمسيس والأوتوستراد وينتهى بالحى السادس 8. خط 579 العباسية ويمر على المعرض ونادى السكة وينتهى في المنطقة الصناعية 9. خط 132 عبد المنعم رياض ويمر على المعرض وامتداد رمسيس ونادى السكة وينتهى بمنطقة التبة 10. خط 1115 عبد المنعم ويمر على المعرض وامتداد رمسيس ونادى السكة وينتهى بمساكن الشروق 11. خط 1006 المظلات ويمر على المعرض وشارع شبرا ورمسيس وينتهى بنادي السكة المقطم" 12. خط 1111 شبرا الخيمة الزاوية الحمراء الفنجرى ويمر على المعرض وينتهى بالتجمع الخامس 13. خط الاتوبيس بدورين المكيف يبدأ من الحدائق الفنجرى ويمر على المعرض وينتهى بالتجمع الخامس 14. خط 1012 بشتيل امبابة رمسيس عباسية نادى السكة ويمر على المعرض وينتهى بالتجمع الأول 15. خط 855 المنيب بالجيزة - أم الخليج - السيدة عائشة - نادى السكة ويمر على المعرض وينتهى بالحى الثامن 16. خط 1029 من إمبابة الزاوية الأوتوستراد ويمر على المعرض وينتهى بالتجمع الأول" 17. خطوط رقم "555 ، و912 ، و1001، 969، و582، و1019، و1130، وغيرها"



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