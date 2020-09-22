حباً فى الشهرة.. تعرف على أول فنان روج لطريق مصر إسكندرية الصحراوى

يلجأ النجوم أحيانا لبعض الحيل والأساليب فى سبيل السعى وراء الشهرة والنجومية، وحتى تتبع الصحف ووسائل الإعلام أخبارهم، وكان نجوم الزمن الجميل أحيانا يلجأون لمثل هذه الطرق التى اتسم بعضها بالغرابة.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان والمخرج والمذيع أحمد سالم أحد رواد الفن ومؤسس استوديو مصر وأول مذيع قال عبارة "هنا القاهرة" فى الإذاعة المصرية.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1959 نشرت المجلة موضوعاً عن تقاليع النجوم الى اتبعوها لتكون طريقهم للشهرة، وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان أحمد سالم ابن العائلة الأرستقراطية.

وذكرت الكواكب أنه فى عام 1938 كان اسم أحمد سالم أحمد سالم لمع وتألق بسبب المناصب التى شغلها، وكان سالم يمتلك سيارة فاخرة ليس فى القاهرة مثيل لها، وكانت الصحف وقتها تهتم بأخبار الطبقة الراقية، وأراد أحمد سالم أن تتصدر أخباره موضوعات الصحافة حيث كان يسعى دائماً للشهرة.

وكان الطريق الصحراوى إلى الإسكندرية قد افتتح عام 1932، وأقيم فى وسطه الريست هاوس، ولكن لم يكن أحد يهتم بهذا الطريق وأخباره، فأعلن احمد سالم عن تنظيم رحلة اسبوعية إلى الريست هاوس وقضاء يوم االأحد من كل اسبوع فى الصحراء ، وبالفعل شغلت أنباء رحلات أحمد سالم للصحراوى وما يحدث فيها أعمدة الصحف والمجلات ، وظل اسمه يحتل مساحة كبيرة فى أخبار الصحافة حتى قامت الحرب العالمية الثانية وأغلق الطريق الصحراوى بعد اعتباره طريقاً حربياً.

