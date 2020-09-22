أخبار عاجلة
يقتل مسنًا لسرقة أمواله ويذهب لشراء الفياجرا لقضاء سهرة حمراء -
أحمد عيد عبد الملك يهنئ غزل المحلة بالصعود للدوري الممتاز -
فوز الأهلي والزمالك على الصيد والغابة في دوري المرتبط لسيدات السلة -
المدير الفني لـ البنك الأهلي: مورينيو وسيموني مثلي الأعلى في التدريب.. فيديو -
رئيس نادي البنك الأهلي: وضعنا تجربة المقاولون أمامنا من أجل الصعود للممتاز.. فيديو -
مرتضى منصور يحسم الجدل حول مشاركة فرجاني ساسي بمباراة الرجاء -
عيد مرازيق: فريق البنك الأهلي واجه صعوبات كبيرة للصعود لـ الدوري الممتاز.. فيديو -
ميدو يطالب بدعم الرياضيين بـ متخصص نفسي -
بهاتريك نيمار .. البرازيل تعبر بيرو برباعية بتصفيات مونديال 2022 -
فوز الإكوادور وباراجواي على أوروجواي وفنزويلا في تصفيات مونديال 2022 -

مدينة جدة تتزين بالأعلام استعدادا للاحتفال بالذكرى الـ90 لليوم الوطنى السعودى .. صور

أهم الاخبار تبليغ
مدينة جدة تتزين بالأعلام استعدادا للاحتفال بالذكرى الـ90 لليوم الوطنى السعودى .. صور
مدينة جدة تتزين بالأعلام استعدادا للاحتفال بالذكرى الـ90 لليوم الوطنى السعودى .. صور
مدينة جدة تتزين بالأعلام استعدادا للاحتفال بالذكرى الـ90 لليوم الوطنى السعودى .. صور
مدينة جدة تتزين بالأعلام استعدادا للاحتفال بالذكرى الـ90 لليوم الوطنى السعودى .. صور
مدينة جدة تتزين بالأعلام استعدادا للاحتفال بالذكرى الـ90 لليوم الوطنى السعودى .. صور

تزينت شوارع وطرقات وميادين مدينة جدة بالأعلام والإضاءات الخضراء والإنارات التفاعلية واللوحات الاحتفالية استعدادا للاحتفال باليوم الوطني السعودى الـ90، حيث نشر حساب إمارة منطقة مكة عبر "تويتر" عددا من الصور التى ترصد استعدادات جدة لهذه الفعاليات الوطنية فى المملكة.

 

 

وفى إطار الاستعدادات للاحتفالات باليوم الوطنى السعودى الـ90 والذى تنطلق فعالياته فى 23 سبتمبر الجارى تحت شعار «همة حتى القمة» اعتمدت أمانة محافظة جدة الفعاليات المقرر إطلاقها فى الطرق الرئيسية والميادين والمبانى والبوابات وغيرها من المواقع تشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات وعروض الفروسية والفنون التشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

 

وبحسب صحيفة عكاظ، أوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن على الزهرانى، أن سكان وزوار جدة وعلى مدى 3 أيام سيكونون على موعد مع عروض مهارات الفروسية بالزى العربى والراية السعودية فى بوابتى جدة على طريق مكة المكرمة وعلى مدخل طريق المدينة، كما سيجرى توحيد لون البوابتين ومبنى الأمانة الرئيسى ومبانى البلديات باللون الأخضر خلال فترة العروض.

 

مدينة جدة
مدينة جدة

 

وتحتفل المملكة العربية السعودية فى 23 سبتمبر من كل عام باليوم الوطنى السعودى، الذى يشهد فعاليات متنوعة تقام فى جميع مناطق المملكة، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.

 

جدة
جدة

 

مدينة جدة تتزين استعدادا لليوم الوطني السعودي
مدينة جدة تتزين استعدادا لليوم الوطني السعودي

 

مدينة جدة تتزين بالأعلام
مدينة جدة تتزين بالأعلام

 

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدينة جدة تتزين بالأعلام استعدادا للاحتفال بالذكرى الـ90 لليوم الوطنى السعودى .. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 