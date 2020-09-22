الجمهور يفرض على مسرح إلغاء عرض أوبرا بإسبانيا بسبب غياب التباعد الاجتماعى.. فيديو

أجبر الحاضرون في تياترو ريال (المسرح الملكي) في مدريد على إلغاء عرض الأوبرا من خلال احتجاجهم الصاخب على عدم وجود إجراءات للتباعد الاجتماعي في المكان، وذلك وفقا لروسيا اليوم.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، أن البلاد سجلت 31428 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ يوم الجمعة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالبلاد إلى 671468.
وقالت الوزارة أيضا إن إجمالي عدد الوفيات الناجم عن الإصابة بالفيروس وصل إلى 30663، ارتفاعا من 30495 يوم الجمعة.
وسجلت إسبانيا أعلى عدد من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في غرب أوروبا، وأمرت السلطات المحلية بفرض إجراءات عزل جزئى اعتبارا من اليوم الاثنين في بعض أحياء مدريد، حيث تزداد الحالات سريعا. وفجرت إجراءات العزل احتجاجات. ويبلغ عدد الحالات في العاصمة نحو ثلث العدد الإجمالي المسجل في البلاد.
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