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إصابة 9 أشخاص فى سقوط لعبة ملاهى بمطروح

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إصابة 9 أشخاص فى سقوط لعبة ملاهى بمطروح
إصابة 9 أشخاص فى سقوط لعبة ملاهى بمطروح

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر سقوط إحدى الألعاب الترفيهية بمدينة ملاهي بمدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، الدكتور أحمد البلتاجى، إخطارًا من مستشفى مطروح العام بوصول 9 مصابين إثر سقوط لعبة الصاروخ بملاهى البوسيت بسبب قطع في سير اللعبة.

وأوضح الدكتور محمد سعدية، مدير مرفق مطروح، أنه تم الدفع ب 6 سيارات إسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين الذين تراوحت إصابتهم ما بين كسور وجروح وكدمات وجارٍ اتخاذ اللازم لعلاجهم.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 