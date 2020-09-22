حكومة بتسوانا تكشف الغموض حول نفوق مئات الأفيال: البكتيريا الزرقاء

كشف مسئولون حكوميون فى بتسوانا، أن نفوق مئات الأفيال في وقت سابق من هذا العام ربما كان سببه السموم التي تنتجها البكتيريا الزرقاء، مؤكدين إنهم سيختبرون أحواض المياه بحثًا عن تكاثر الطحالب في موسم الأمطار المقبل لتقليل خطر حدوث نفوق جماعي آخر.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الموت الغامض لـ350 فيلًا في دلتا أوكافانغو بين مايو ويونيو حير دعاة الحفاظ على البيئة، مع النظريات الرائدة التي تشير إلى أنهم لقوا حتفهم بسبب فيروس القوارض المعروف باسم EMC (التهاب الدماغ والقلب) أو السموم من تكاثر الطحالب.

وقال مادي روبين، المسئول البيطري الرئيسي في إدارة الحياة البرية والمتنزهات الوطنية في بوتسوانا، في مؤتمر صحفي: "كشفت أحدث اختباراتنا أن السموم التى تنتجها البكتريا الزرقاء هي سبب الوفيات. "هذه بكتيريا موجودة في الماء". "ومع ذلك، لا يزال لدينا العديد من الأسئلة التي لا يزال يتعين الإجابة عليها، مثل لماذا الأفيال فقط ولماذا هذه المنطقة فقط. لدينا عدد من الفرضيات التي نحقق فيها".

وتشير المصادر المحلية إلى أن 70% من الأفيال ماتت بالقرب من ثقوب المياه التي تحتوي على تكاثر الطحالب، والتي يمكن أن تنتج كائنات مجهرية سامة تسمى البكتيريا الزرقاء. تم استبعاد السموم في البداية بسبب عدم موت أي نوع آخر - باستثناء حصان واحد - لكن العلماء يعتقدون الآن أن الأفيال يمكن أن تكون معرضة بشكل خاص لأنها تقضي الكثير من الوقت في الاستحمام وشرب كميات كبيرة من الماء.

وقال روبين إن التحقيق بحث في كيفية تأثير الوفيات على أعداد الأفيال وإصابات الجثث، بالإضافة إلى اختبار عينات المياه في المعامل في بوتسوانا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة.

وأضاف أن السبب هو "مزيج من السموم العصبية" لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل ورفض الكشف عن المؤسسات التي أجريت فيها الاختبارات.

وقال الدكتور نيال ماكان، مدير الحفظ في مؤسسة National Park Rescue الخيرية ومقرها المملكة المتحدة، "آمل أن يكون ما قالته الحكومة صحيحًا لأنه يستبعد بعض الأشياء الأكثر شراً"، والذي أشار في البداية إلى أن الأفيال ربما تكون قد تعرضت للتسمم أو ماتت من مرض غير معروف. لاختبار عينات الأنسجة، يجب الاحتفاظ بها في ظروف محددة ونقلها بسرعة إلى المختبرات المتخصصة، لكن هذا لم يتم في بوتسوانا مما أثار التكهنات حول الأسباب المحتملة.

وأضاف ماكان "فقط لأن البكتيريا الزرقاء وجدت في الماء لا يثبت أن الأفيال ماتت من التعرض لتلك السموم، "بدون عينات جيدة من الأفيال الميتة، فإن كل الفرضيات هي مجرد فرضيات".

في يوليو، كان العدد الرسمي للحكومة 281 حالة وفاة لكن هذا ارتفع الآن إلى 330 حالة وفاة. وقال روبين إنه سيراقب آبار المياه في موسم الأمطار المقبل لتجنب حدوث نفوق آخر. وأضاف "من المهم المراقبة الآن للكشف بشكل فعال عن نمو هذه الطحالب في الماء".

وقالت الصحيفة، إن تغير المناخ يزيد من شدة تكاثر الطحالب الضارة، مما يجعل هذه المشكلة أكثر احتمالية للتكرار. وأكد ماكان أنه يعمل مع المسؤولين لإنشاء أنظمة إنذار مبكر إقليمية.

وعبر الحدود في زيمبابوي، تم العثور على أكثر من 20 فيلًا ميتًا بين منتزه هوانج الوطني وشلالات فيكتوريا في أغسطس، مع مخاوف من احتمال ربط الحادثين. تعتقد السلطات حاليًا أن سبب الوفاة هذا كان بسبب عدوى بكتيرية.

تقول ماكان، إن إحدى النظريات الرائدة هي أن سببها هو سلالة من البكتيريا تسمى باستيريلا، والتي قتلت 200 ألف من ظباء سايجا في كازاخستان في عام 2015. "هناك العديد من الخيارات. لحسن الحظ، تعاونت حكومة المملكة المتحدة مع حكومة زيمبابوي لتصدير هذه العينات، والآن سيتم اختبارها في المملكة المتحدة".

وقال ماكان "إذا كان شيئًا شائعًا نسبيًا، فيجب أن يكون العلماء قادرين على اكتشافه. "ومع ذلك، تحدث أمراض معدية جديدة في كل وقت وكلما بحثنا في علم الأوبئة اكتشفنا أننا لا نعرف. يمكن أن يكون لغزا كاملا مرة أخرى".

وأوضح متحدث باسم وكالة صحة الحيوان والنبات التابعة للحكومة البريطانية (APHA): "يقوم علماؤنا الرائدون على مستوى العالم حاليًا بإجراء اختبارات على عينات مرسلة من زيمبابوي، وسيتبادلون النتائج مع زيمبابوي في أقرب وقت ممكن".

