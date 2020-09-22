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انقطاع مياه الشرب عن 11 منطقة بالقاهرة 18 ساعة بدءًا من العاشرة صباح اليوم

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انقطاع مياه الشرب عن 11 منطقة بالقاهرة 18 ساعة بدءًا من العاشرة صباح اليوم
انقطاع مياه الشرب عن 11 منطقة بالقاهرة 18 ساعة بدءًا من العاشرة صباح اليوم

تشهد 11 منطقة بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب لمدة 18 ساعة تبدأ اليوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة صباح الأربعاء، وذلك نظراً لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، وفق ما أعلنته محافظة القاهرة.

 

 

وأعلنت محافظة القاهرة أن شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى "خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها – شارع إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – منطقة الالف مسكن – منطقة الهايكستب – النزهة الجديدة"، لمدة 18 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح غدا الأربعاء.

 

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 


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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 