موعد مباراة الزمالك وطنطا اليوم الثلاثاء 22 / 9 / 2020 والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وطنطا، فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، الذى حسم الأهلى لقبه قبل انتهائه رسميًا للمرة الـ 42 فى تاريخه، ويسعى الأبيض خلال مباراة طنطا لاستعادة الانتصارات فى المسابقة المحلية بعدما هُزم فى الجولة الماضية من أسوان بهدف دون رد، لذا سيحاول الأبيض تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة للحفاظ على مكانه فى المركز الثانى، وسط المنافسة الشرسة من ناديى المقاولون العرب وبيراميدز لحصد هذا المركز والمشاركة فى البطولة الإفريقية فى النسخة المقبلة، على أن يتم نقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل طنطا المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 12 لقاء وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل 16 هدفًا واستقبل 44 هدفًا.

ويستمر طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للزمالك، فى قيادة الفريق فى مباراة الليلة، وحرص طارق يحيى على الحديث مع اللاعبين على ضرورة التركيز فى المرحلة المقبلة، ونسيان هزيمة أسوان الأخيرة حيث يسعى لتحقيق أول انتصار تحت قيادته خاصة أن الفريق مُقبل على مرحلة مُهمة فى دورى أبطال أفريقيا، لذا يعتبر الأبيض مبارياته فى الدورى الممتاز خير إعداد لمواجهته الهامة أمام الرجاء البيضاوى فى دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية، حيث ستقام مباراة الذهاب فى المغرب يوم 17 من شهر أكتوبر المقبل، فيما تُقام مباراة الذهاف على استاد برج العرب، بالإسكندرية، يوم 23 من الشهر نفسه، وسيستعيد الزمالك جهود المغربى محمد أوناجم، جناح الأبيض فى مواجهة الليلة أمام طنطا بعد غيابه عن مباراة أسوان الأخيرة للإيقاف، فيما سيستمر أحمد عيد، الظهير الأيمن للأبيض، فى قيادة الجبهة اليمنى فى ظل غياب حازم إمام، عن المباراة بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة أسوان الأخيرة وتأكد غيابه عن مباراة اليوم للإيقاف.

فى المقابل، ستكون مباراة الزمالك هى الثانية التى يتولى فيها رضا عبد العال، القيادة الفنية لفريق طنطا، بعد توليه المسئولية بصفة رسمية فى مباراة الفريق الأخيرة أمام نادى مصر، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، لذا يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فى ظل الوضع الصعب الذى يعانى منه فريق طنطا، حيث أصبح بقاءه فى الدورى الممتاز، شبه مستحيلاً بعدما تذيل جدول المسابقة المحلية هذا الموسم، لذا أكد رضا عبد العال أنه سيقوم بتغيير خطته أمام الزمالك وفقًا لإمكانيات اللاعبين والغيابات المؤثرة فى الفريق حتى يقدم أفضل ما لديه أمام نادى كبير يمتلك لاعبين مميزين حيث تعد المباراة بالنسبة لرضا عبد العال تحدي لإثبات الذات في أول تجربة تدريبية له في الدوري الممتاز.

