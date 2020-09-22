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الهند تسجل أقل إصابات جديدة بكورونا فى نحو شهر

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الهند تسجل أقل إصابات جديدة بكورونا فى نحو شهر
الهند تسجل أقل إصابات جديدة بكورونا فى نحو شهر

أظهرت بيانات الصحة الاتحادية بالهند اليوم الثلاثاء، تسجيل 75083 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نحو شهر.

وسجلت الهند 1053 حالة وفاة في الفترة نفسها.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الهند 5.6 مليون حالة، لتأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

 

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 