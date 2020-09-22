طقس مائل للحرارة اليوم وأمطار رعدية على جنوب سيناء والبحر الأحمر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة، وعلى جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، كما تنشط على غرب جنوب الصعيد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيدوجنوب سيناء يكون الطقس معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة ، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة ، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة ، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

وشهد طقس أمس الاثنين، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75%.

ويتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط غربا ، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة تكون غزيرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية.

