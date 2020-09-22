موراتا يصل مقر يوفنتوس لإجراء الفحص الطبى.. فيديو

حضر الإسبانى ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد إلى مقر يوفنتوس لإجراء الفحص الطبى تمهيداً للانضمام إلى السيدة العجوز الصيف الحالى، وكان موراتا قد وصل إلى مدينة تورينو مساء أمس الاثنين، من أجل إكمال انتقاله على سبيل الإعارة إلى صفوف السيدة العجوز مقابل 10 ملايين يورو مع خيار الشراء مقابل 45 مليون يورو، قادمًا من أتليتكو مدريد.

ويعود موراتا إلى البيانكونيرى من جديد، حيث سبق ولعب بقميص السيدة العجوز من 2014 إلى 2016 على سبيل الإعارة من ريال مدريد، وستكون هذه الصفقة الجديدة بمثابة إعارة بقيمة 10 ملايين يورو مع خيار الشراء فى يونيو 2021 مقابل 45 مليون يورو.

ووفقًا لشبكة "سكاى إيطاليا" فهناك أيضًا بند يسمح لهم بتمديد الإعارة لمدة عام آخر مقابل 10 ملايين يورو، مع خيار الشراء في يونيو 2022 مقابل 35 مليون يورو.

وقرر أتليتكو مدريد الاستغناء عن موراتا، حيث ينتظر الروخي بلانكوس النجم الأوروجوياني لويس سواريز ليتعاقد معه في صفقة انتقال حر قادمًا من برشلونة.

وكان الخيار الأول ليوفنتوس هو إدين دجيكو، لكن روما لن يطلق سراحه لأن بديله أركاديوش ميليك لم يحسم بعد تفاصيل الخروج من نابولي، ليقرر اليوفي اللجوء للخطة البديلة والتعاقد مع موراتا.

???? @AlvaroMorata checks into J|Medical ???? pic.twitter.com/OkdlFix8kK



