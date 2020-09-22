نيجيريا تسجل 97 إصابة ووفاة 3 أخرين بفيروس كورونا

سجّلت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان الاثنين، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في نيجيريا بلغ 57242 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1098 حالة وفاة.



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