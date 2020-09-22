مواعيد مباريات الثلاثاء.. كأس الرابطة الإنجليزية والزمالك مع طنطا

تقام اليوم الثلاثاء 22 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالي بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها لقاء الزمالك مع طنطا والمقرر إقامته فى الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الزمالك × طنطا – الثامنة مساء – على قناة أون تايم سبورت تصفيات التأهل لدورى أبطال أوروبا كراسنودار الروسى × باوك سالونيكا اليوناني – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 5 سلافيا براج التشيكى × ميتييلاند الدانماركى – على قناة beIN Sports HD 4 مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ليتون أورينت × توتنهام هوتسبير – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2 وست بروميتش ألبيون × برينتفورد – الثامنة مساء لوتن تاون × مانشستر يونايتد – التاسعة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2



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