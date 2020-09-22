زى النهاردة.. الأهلى يهزم بطل اليابان ويتوج بطلا لـ"الأفرو أسيوية"

فى مثل هذا اليوم 22 سبتمبر 1989 الأهلى يهزم يورميوى اليابانى بطل آسيا فى إياب بطولة الأفرو أسيوية بهدف دون رد سجله طاهر أبو زيد، فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، وأدار المباراة، الحكم التونسى ناصر بن على، وكان الأهلى أكد تفوقه فى لقاء الذهاب فى طوكيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، مثل الأهلى فى هذه المباراة، بقيادة الألماني ديتريتش فايسا كل من: ثابت البطل "كابتن الفريق"، إبراهيم حسن، حمادة صدقى، هانى رمزى، محمد سعد، بدر رجب، محمد عبد الجليل، طاهر أبوزيد، أيمن شوقى، حسام حسن، طارق خليل، عادل عبد الرحمن.

وكان قد شارك فى مباراة الذهاب كل من أحمد شوبير، علاء عبد الصادق، عمرو أنور، علاء ميهوب.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.



