استطلاع بريطاني يؤكد تعرض 46% من أطفال المدارس بإنجلترا للتنمر

تعرض ما يقرب من ثلث الأطفال في مدارس إنجلترا الى تعليقات عنصرية في المدرسة، وفقًا لبحث أجرته حملة مكافحة التنمر التي تشير إلى أنهم على الأرجح قد تعرضوا للعنصرية بحلول سن 13 عامًا تقريبًا.

وفقا لصحيفة الجارديان وجد استطلاع للرأي شمل 1000 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 عامًا أنه تعرض حوالي 32 % من الأطفال الى تعليقات عنصرية وارتفع هذا الرقم إلى أكثر من النصف - 52 % - بين الأطفال في سن 13 عامًا.

جاءت النتائج في الوقت الذي يستقر فيه الأطفال في جميع أنحاء المملكة المتحدة في عام دراسي غير مؤكد بعد غياب طويل نتيجة أشهر من الإغلاق أثناء تفشي فيروس كورونا، وقال أكثر من الثلث 33% إنهم قلقون أكثر من المعتاد بشأن العودة إلى الفصل.

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على المدى الحقيقي للعنصرية والتنمر في المدارس، ورفع مستوى الوعي بين التلاميذ وأولياء أمورهم، وتم تكليفه من قبل مؤسسة خيرية شبابية سميت على اسم أميرة ويلز السابقة ديانا.

ووجد البحث أن التنمر بشكل عام لا يزال يمثل مشكلة كبيرة لأطفال المدارس، حيث قال نصفهم تقريبًا - 46 % - إنهم تعرضوا للتنمر وقال أكثر من 75% هؤلاء إن ذلك جعلهم يشعرون بالقلق، وما يقرب من 6 من كل 10 قالوا إن ذلك جعلهم يتركون المدرسة أو لا يريدون الذهاب؛ قالت نفس النسبة تقريبًا إن ذلك أدى إلى فقدان الأصدقاء أو تغيير مجموعات الصداقة، وقال أكثر من أربعة من كل 10 إن ذلك جعلهم يتجنبون المناسبات الاجتماعية.



