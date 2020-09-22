شوبير يكشف خريطة الأفارقة فى الأهلى

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن آخر تطورات صفقات الأهلى خاصة الأفارقة والمحترفين، حيث قال إن التونسى على معلول والمالى اليو ديانج، والسنغالى اليو بادجى مستمرين مع الفريق الأحمر، بينما الأمر مختلف بالنسبة لأجايى، حيث يحتاج اللاعب إلى استعادة مستواه مرة أخرى، حتى يضمن مكانا فى تشكيلة الفريق.

وقال شوبير عبر البرنامج الذى يقدمه بإذاعة اون سبورت إف إم إن رينيه فايلر المدير الفني للأهلى يحب أجايى إلا أن مستوى اللاعب إذا استمر فى التراجع فلن يكمل مع الفريق قائلا "لو مستوى أجايى فضل متراجع للأسف مش هيقدر يكمل فى الأهلى، وتعجب حارس مرمى الأهلى السابق من تصريحات جيرالدو الأخيرة، التى أكد فيها أنه حال الرحيل عن الأهلى يريد اللعب فى البرازيل، حيث قال شوبير: "جيرالدو كان طلبه غريباً، حيث حدد أنه حال رحيله يريد الانتقال إلى البرازيل، أما أزارو هيرجع ويتدرب مع الفريق بشكل طبيعى لكن الدنيا لسه مش واضحة بالنسباله".

وعن آخر تطورات المفاوضات مع عم ربانون قال شوبير إن المفاوضات متقدمة مع بدر بانون، لكن الرجاء منتظر بعد بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكل ما يخص يوسف بلايلى مجرد كلام جرايد ومفيش أى جديد فى المفاوضات، نفس الأمر مع مالانجو لا توجد مفاوضات معه، وأيوب الكعبى هيروح أوروبا".

