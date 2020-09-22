وفاة شقيق الفنان محمود حميدة والجنازة من بنى سويف والعزاء أمام المقابر

أعلنت إيمان حميدة ابنة الفنان محمود حيمدة، وفاة عمها المهندس فايز حميدة، حيث كتبت على حسابها بموقع "فيس بوك: "لا إله إلا الله البقاء لله وحده فى ذمة الله عمى فايز حميدة الحبيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وارزقنا الثبات ولا حول ولا قوة إلا بالله". ومن المقرر تشييع جثمان الراحل في بنى سويف على أن تتلقى أسرته العزاء في المقابر.



ايمان حميدة تعلن وفاة عمها

يذكر أن محمود حميدة يشارك حالياً في بطولة فيلم "ثانية واحدة" مع دينا الشربينى ومصطفى خاطر وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وإخراج أكرم فريد، كما يستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان "ريتسا" تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح، ويشارك في بطولته ميرهان حسين ومحمد الشرنوبى ورحمة حسن وعدد آخر من الفنانين.



شقيق الفنان محمود حميدة

وظهر محمود حميدة فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "لما كنا صغيرين" وشارك فى بطولته ريهام حجاج، ‏خالد ‏النبوى، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن ‏‏عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة ‏وإخراج محمد ‏على و انتاج شركة ارت ميكرز للمنتج ‏احمد عبدالعاطي بمشاركة المتحدة للخدمات الاعلامية.‏



