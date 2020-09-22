وفاة والدة سيلفستر ستالون عن عمر يناهز الـ 98

كشف موقع جاست جيرد عن وفاة جاكي ستالون والدة النجم سيلفستر ستالون، وذلك عن عمر يناهز 98 عامًا، وكشف الموقع عن أنه لا يوجد معلومات متوفرة عن ظروف الوفاة، موضحا أنها رحلت مؤخرا دون تحديد موعد وفاتها.وكانت عدسات المصوريين رصدت النجم العالمى سيلفستر ستالون، حيث ظهر ستالون بوزن زائد وذلك خلال رحلة ستالون مع زوجته جينيفر في مدينة ماليبو.
ونجح أسطورة الأكشن سيلفستر ستالون فى خطف الأنظار إليه بصورة جديدة وظهر النجم العالمي صاحب الـ 74 عامًا وهو يمسك في يده الكمامة الطبية ويتوسط بناته أثناء خروجهم في نزهة عائلية، وكتب قائلاً: "في نزهة مع بناتي، أسقطنا الكمامة الطبية بسرعة لالتقاط الصورة"، مشددًا على ضرورة اتباع تعليمات السلامة لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واحتفل أسطورة الأكشن في هوليوود منذ أسابيع قليلة بعيد ميلاده الـ 74.
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