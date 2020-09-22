فيديو.. قتلت زوجها ثم ذهبت للتسوق #خلف_خلاف

من داخل منزل المجنى عليه بقرية أبو رواش، تنقل ندى حجازى مذيعة برنامج خلف خلاف فى حلقة جديدة تفاصيل قتل عروس عمرها 18 عاما لزوجها بعد شهرين وبضعة أيام من الزواج بالسُم وذلك بمساعدة عشيقها. وأوضحت والدة المجنى عليه، أن العروس كانت على علاقة بشاب قبل الزواج ولكن أهلها رفضوا تزويجها له، مما دفعها للزواج من المجنى عليه واتخاذ منزل الزوجية ملاذًا لتقابل عشيقها فيه ثم رتبا للتخلص منه وقتله بالسُم سويا.



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