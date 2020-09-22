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سيف زاهر يكشف دور حسن حمدى فى إرساء قواعد "ثقافة الاختلاف"

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سيف زاهر يكشف دور حسن حمدى فى إرساء قواعد "ثقافة الاختلاف"
سيف زاهر يكشف دور حسن حمدى فى إرساء قواعد "ثقافة الاختلاف"

روى الإعلامى سيف زاهر قصة سابقة خلال انتقاده لحسن حمدى رئيس الأهلى السابق، أثناء تواجده على رأس مجلس إدارة القلعة الحمراء قبل 10 سنوات، بخصوص اقتراح قدمه من أجل وضع الأهلى للائحة خاصة به، وقال زاهر فى تصريحات إذاعية ببرنامجه "وان تو" الذى يذاع عبر أوت سبورت إف إم: كنت فى مرة أتحدث عن لائحة تخص الأهلى، وكابتن حسن حمدى صديق عائلى لنا، وكان وقتها فى خلاف شديد مع الوزارة حول الأمر، وكنت متعجبا جداً من رغبة الأهلى فى وضع لائحة بمفرده، وخرجت فى حلقة وانتقدت حسن حمدى.

أضاف: بعد ذلك خلال زيارتى للمهندس هانى أبو ريدة فى منزله، وخلال جلستنا تلقى هاتفاً من حسن حمدى يخبره بقدومه، وحاولت أن أرحل قبل قدومه وخلال فتح الباب للمغادرة لقيت كابتن حسن حمدى.

واصل: سلم عليا وقال لى "أنت رايح فين" اقفل الباب وتعالى عشان عايزك، دخلت خلفه وقال لى " الكلام اللى بتقوله ده انت جايبة منين والله انت ما فاهم حاجة خالص.

استكمل: فشرحت له وجهة نظرى، فقال لى هذا خطأ لأن الصحيح هو الآتى وشرح لى وجهة نظره، أنا بعلمك عشان تبقى فاهم.

استأنف: ومرت سنين وبعد ذلك وجدت قوانين جديدة ولوائح والأهلى قام بوضع لائحته بالفعل وكان هذا ما تحدث فيه حسن حمدى قبل 10 سنوات وطلعت قولت الكلام ده غلط وبالفعل " ما كنتش فاهم".

واختتم: حسن حمدى من رموز الإدارة فى مصر وعلمنا ثقافة الاختلاف، والاحترام وتقبل الرأى الآخر، دون تجاوزات لكننا نعيش الآن فى مفاهيم وأوضاع كثيرة خاطئة يجب أن نغيرها.

 

 

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